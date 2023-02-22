Onyebuchi İfeanyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onyebuchi İfeanyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onyebuchi İfeanyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Onyebuchi İfeanyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Onyebuchi İfeanyi 4 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Onyebuchi Emmanuel Ifeanyi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Onyebuchi İfeanyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onyebuchi İfeanyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Onyebuchi İfeanyi'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Onyebuchi İfeanyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Onyebuchi İfeanyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Ağustos 2018 yılında FC Shkupi
1 Ocak 2021 yılında MFM FC
1 Eylül 2022 yılında Plateau United
Onyebuchi İfeanyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Onyebuchi İfeanyi şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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