Onyeka Nwaiwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onyeka Nwaiwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onyeka Nwaiwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Onyeka Nwaiwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Onyeka Nwaiwu 12 Kasım 2000 tarihinde Ogun şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Onyeka Nwaiwu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onyeka Nwaiwu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına - tarihinde katılmıştır. Onyeka Nwaiwu'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Onyeka Nwaiwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Onyeka Nwaiwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Akwa United
Onyeka Nwaiwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Onyeka Nwaiwu şuan Akwa United takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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