Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru, Galatasaray ile antrenmanlara çıkmayı bırakıp Monaco'ya dönmek zorunda kalmıştı. Sözleşme durumundan dolayı Galatasaray'da yeni sözleşme yapılmadan forma giyme şansı bulunmayan Onyekuru'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Radyaspor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Mehmet Helvacı konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sorunun çözülebileciğini söyleyen Helvacı, "Sorun çözülebilir ve Onyekuru Trabzonspor maçında oynayabilir. Lisans problemi yok. Siz kendi oyuncunuza dönüp anlaşırsanız oyuncu da bugün gitmek yönünde karar vermez bence. Önce Onyekuru ile olan meseleyi halletmek lazım. Bu arada tabi Monaco ile meseleyi çözmek lazım. Bugün bekleme zamanı değil. Bizim şu anda iyi ilişkilerimiz olduğunu varsayıyorum. Ben Galatasaray İkinci Başkanı'nın söylediği bir şeyi göz ardı etmem. Monaco ile ilişkilerimiz iyi diyorsa iyidir. Bu bir talep meselesidir. Taraftarlar arasında olan bir şeyi tarafların iradesi değiştirir. Hiçbir şey yapılmazsa bu sözleşme belirtilen tarihte biter" diyerek sözlerini tamamladı.

"SÖZLEŞME UZAYABİLİR"

Tarafların talebi doğrultusunda sözleşmenin uzayabileceğini belirten Mehmet Helvacı, "Ben iyimser ya da kötümser olmamayı yapmaya çalışıyorum kendi adıma. Bir şeyi umut etmek bir strateji değildir. Mücbir sebep doğru, sözleşmenin uzaması doğru. Tarafların talebi doğrultusunda gerçekleşir. Bir şey yapmazsanız mücbir sebep vardı deyip devreye girmez. Sizin bunu bir şekilde müzakere etmeniz icap eder. Sizin oyuncularınızla sözleşmenizin son bir tarihi varsa müzakere etmiş olmalısınız. Dünden önce Monaco ile konuşmak gerekirdi. Bilgilendirmek icap ederdi. Yoksa kendi kendine, umut ederek sonuç elde edemezsiniz." ifadelerini kullandı.