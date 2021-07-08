Onyekuru'dan Galatasaray'a veda! "Her şey için teşekkürler"

Galatasaray'a kiralık olarak gelerek verdiği katkılarla şampiyonluk mücadelesinde ciddi destek olan Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon da Monaco'dan kiralanmıştı. 4 milyon 350 bin euroluk opsiyon süresi 11 haziranda sona eren futbolcu cimboma veda etti.

HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER

Nijeryalı oyuncu snapchat hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey için teşekkürler. İyi şanslar" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'la 19 maça çıkan yıldız futbolcu 5 gol 5 asistli performans sergilemişti.