Onyekuru'dan Galatasaray'a veda! "Her şey için teşekkürler"
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sarı kırmızılı ekibe veda etti. Monaco'dan kiralanan ve 11 haziran tarihinde opsiyonu sona eren Nijeryalı oyuncu sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.
Galatasaray'a kiralık olarak gelerek verdiği katkılarla şampiyonluk mücadelesinde ciddi destek olan Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon da Monaco'dan kiralanmıştı. 4 milyon 350 bin euroluk opsiyon süresi 11 haziranda sona eren futbolcu cimboma veda etti.
HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER
Nijeryalı oyuncu snapchat hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey için teşekkürler. İyi şanslar" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'la 19 maça çıkan yıldız futbolcu 5 gol 5 asistli performans sergilemişti.