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  3. Onyekuru'nun menajeri İstanbul'da!

Onyekuru'nun menajeri İstanbul'da!

Galatasaray'ın bir türlü vazgeçemediği sevdası Onyekuru'da, yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a ayak bastı.

Onyekuru'nun menajeri İstanbul'da!

Galatasaray'ın aklından çıkaramadığı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun yeniden sarı-kırmızılılara imza atması gündemde. Bu sezon Fransız ekibi Monaco'da forma giyen ancak neredeyse hiç süre alamayan Henry Onyekuru'nun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Onyekuru'nun yeni takımı konusunda en güçlü aday ise Galatasaray. Hızlı bir kanat transferi konusunda yönetime istekte bulunan Fatih Terim, Onyekuru'ya yeniden kavuşacak.

 Yıldız futbolcunun menajeri William D'avila, İstanbul'a geldi. Yöneticilerle bir dizi görüşme yapan menajer, bugün İstanbul'dan ayrılarak tekrar Monaco'ya dönecek. 

Konuyla ilgili Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorusunu yanıtlayan D'avila, "Henry, kesin olarak, Ocak'ta Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi. Galatasaray elbette ki seçeneklerin başanda geliyor. İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem. Galatasaray'da 17 gol attı, 7 tane gol pası verdi. Bu rakamlara ulaşıp, ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu göstermek istiyor. Tekrar eski günlerine dönecek. Maalesef Monaco onun için iyi bir deneyim olmadı. Aslında sezona iyi başlamıştı. Ancak oradaki antrenörün farklı planları vardı" dedi.  

Kaynak: Ajansspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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