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Op. Dr. Melih Gündüz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Uzmanlıkları ne?

Op. Dr. Melih Gündüz, Ebru Akel'in sunduğu programa konuk olarak katılmasıyla ekranlarda yerini almıştı. Daha sonra ikilinin Gümüşsuyu’ndaki bir mekana el ele girerken objektiflere takılması ile Op. Dr. Melih Gündüz merak edilen bir isim haline geldi. Bu olayla birlikte meraklıları Op. Dr. Melih Gündüz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Uzmanlıkları ne? sorularına yanıt arıyor. İşte Op. Dr. Melih Gündüz biyografisi...

Op. Dr. Melih Gündüz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Uzmanlıkları ne?

Sunucu Ebru Akel'in, Op. Dr. Melih Gündüz'ü yaklaşık bir yıl önce programında konuk ettiği, ikilinin orada tanıştığı öğrenildi.

İkilinin birlikte Gümüşsuyu’ndaki bir mekana el ele girerken objektiflere takılmasıyla Op. Dr. Melih Gündüz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Uzmanlıkları ne? soruları merak konusu oldu. İşte Op. Dr. Melih Gündüz biyografisi...

 

OP. DR. MELİH GÜNDÜZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1965 doğumlu olan Op. Dr. Melih Gündüz Erzincanlıdır. Bahçelievler Hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev almaktadır.

1982 - 1989 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp doktoru eğitimi almıştır. Mecburi hizmet görevini 1989-1991 yılları arasında yurt dışında tamamlamıştır. Son olarak 1992 - 1996 yıllarında ise DR.ZTB DOĞUMEVİ'nde Kadın Hastalıkları Doğum Eğitimi almıştır. Bilimsel yayınları arasında Ulusal dergilerde yayınlanmış 4 adet bilimsel yayın, Ulusal Kongrelerde sunulan 7 bildiri yer almaktadır. 

Ayrıca yurt dışında 16 kongre ve kursa yurt içinde ise 58 kongre ve toplantıya katılım göstermiştir.

Op. Dr. Melih Gündüz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Uzmanlıkları ne?

UZMANLIKLARI NE?

Hastalıklar

Gebelik Takibi 
İdrar Kaçırma (İdrar İnkontinansı)
İnfertilite (Kısırlık)
Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi
Myomlar Ve Yumurtalık Kistleri
Pelvik Organ Prolapsusu(Rahim ,İdrar Torbası Sarkmaları)
Rahim Ve Yumurtalık Hastalıkları
Uterus Kanseri (Rahim Kanseri)

Op. Dr. Melih Gündüz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Uzmanlıkları ne?

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