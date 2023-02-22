Opeoluwa Olufemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Opeoluwa Olufemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Opeoluwa Olufemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Opeoluwa Olufemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Opeoluwa Olufemi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Opeoluwa Olufemi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. Opeoluwa Olufemi'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Opeoluwa Olufemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Opeoluwa Olufemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Opeoluwa Olufemi şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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