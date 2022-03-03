Opera ne demek, TDK'ya göre Opera kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Opera ne demek? Opera TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi opera kelimesi. Peki opera ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre opera nedir, opera kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OPERA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Opera kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Opera kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre opera kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri

- Bu eseri oynayan sanatçı topluluğu

- Böyle eserlerin oynandığı yapı



OPERA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Viyana tiyatrolarına, operasına, aktris hayatına, gece eğlencelerine dair bildiklerini, gördüklerini hep anlattı, anlattı.



OPERA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- operakomik

