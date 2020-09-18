Kovid-19 testinden kaçan hasta pencereden atladıSinem Kobal'dan karnı burnunda hamilelik pozu!Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Türkiye'den dünyaya 'çölleşmeyle mücadele' eğitimiBakan Soylu: 21 Eylül'den itibaren ehliyetler kimliklere yüklenecekBakan Soylu duyurdu: Ehliyetler, 21 Eylül'den itibaren kimliklere yüklenecekÜmitcan Uygun annesinin ölümünde hedef gösterilen Müge Anlı'dan ilk açıklamaMSB, TCG Gediz Fırkateyni atış eğitiminin başaryla tamamlandığını duyurduGençlerbirliği - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Fenomen Meriç İzgi tutuklandı!
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Operatör işçisi, devrilen tır dorsesi altında sıkışarak can verdi

Operatör işçisi, devrilen tır dorsesi altında sıkışarak can verdi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde devrilen menfez çalışması yapma amacıyla ekskavatör taşıyan tırın dorsesi devrildi. Dorsenin altında kalan 45 yaşındaki operatör işçisi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Operatör işçisi, devrilen tır dorsesi altında sıkışarak can verdi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde devrilen tır dorsesinin altında sıkışan iş makinesi operatörü yaşamını yitirdi. Kazdağları'nda menfez çalışması yapmak üzere Çan'dan, Bayramiç'e bağlı Serhat köyüne ekskavatör taşıyan 67 TT 537 plakalı tırın lastiği köy yakınlarında patladı. Kimliği açıklanmayan tır şoförü, üzerindeki ekskavatör nedeniyle ağırlaşan aracının lastiğini değiştirmek istedi ancak başaramadı.

Bunun üzerine ekskavatörün tırdan indirilmesi için operatör Recep Poyraz (45) harekete geçti.

Ekskavatörü indirmeye uğraşan Poyraz, aracın kaymaya başlamasıyla aşağıya atlamak istedi. Ekskavatörden atlayan Poyraz, aynı anda yan yatarak devrilen dorsenin altında sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, burada yaptığı incelemede, Recep Poyraz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT