Süper Lig'de Akdeniz ekibi Antalyaspor'un eski başkanı Ali Şafak Öztürk, geçtiğimiz haftalarda başkanlık görevinden istifa etmişti. Ligde 23'üncü hafta oynanan Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından hakem kararlarına karşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş taraftarı tarafından protesto ediliyor. Peki, Opet sahibi Ali Şafak Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Neden boykot ediliyor? İşte detaylar...

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

17 Şubat 1984 tarihinde dünyaya gelen Ali Şafak Öztürk, İstanbul doğumludur. Aslen Gaziantep'in Nizip ilçesinden olan iş insanı, Regnum Carya Oteli ve OPET şirketi’nin sahibidir.

Yaşantısını Antalya’da sürdüren Ali Şafak Öztürk ayrıca İngiltere’deki yatırımları ilede sık sık iş dünyasında gündeme gelmektedir.

2016 yılı itibariyle Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor kulübünün başkanlığına gelmiştir. Yaklaşık 5 yıl Antalyaspor'da başkanlık görevini yürüten Öztürk, 2021 Ocak ayında başkanlık görevinden istifa etmiştir.

NEDEN BOYKOT EDİLİYOR?

Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Antalyaspor-Beşiktaş maçına hakem kararları damga vurdu. Maç içinde ve sonrasında Antalyaspor tarafının maçın hakemi Alper Ulusoy'a yönelik itirazları gündem oldu.

Antalyaspor'un eski başkanı Ali Şafak Öztürk ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Alper Ulusoy'un düdüğünü asması gerektiğini savundu. Ali Şafak Öztürk'ün paylaşımları şöyle:

Eski başkan Öztürk'ün bu paylaşımları üzerine Beşiktaş taraftarı sosyal medyada #OpetBoykot etiketi ile Ali Şafak Öztürk'ün sahibi olduğu OPET'i boykot etmeye başladı.