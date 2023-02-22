Opeyemi Qudus Olatunde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Opeyemi Qudus Olatunde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Opeyemi Qudus Olatunde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Opeyemi Qudus Olatunde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Opeyemi Qudus Olatunde 2 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Opeyemi Qudus Olatunde Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Opeyemi Qudus Olatunde, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Opeyemi Qudus Olatunde'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Opeyemi Qudus Olatunde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Opeyemi Qudus Olatunde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Opeyemi Qudus Olatunde şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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