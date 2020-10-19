OPPO Reno 4 Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri
Çinli teknoloji devi OPPO, yeni telefonu Reno 4'ü Türkiye'de Ekim ayı içerisinde satışa sunacağını belirtti. Akıllı telefon kullanıcıları tarafından merak edilen model haline gelen OPPO Reno 4'ün özelliklerini ve fiyatını listeledik. İşte detaylar...
Türkiye'de Ekim ayı içerisinde satışa sunulacak olan OPPO Reno 4'ün fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı. Çinli teknoloji devinin orta ve üst segment arasındaki yeni telefonu, kullanıcıları heyecanlandırdı. Akıllı telefon piyasasında hızlı yükselişini sürdüren OPPO, Reno 4 modeliyle kullanıcıların ihtiyaçlarını gidermeyi planlıyor. İşte OPPO Reno 4'ün fiyatı ve özellikleri...
OPPO RENO 4 ÖZELLİKLERİ
Ekran Boyutu:6.4 İnç
Dahili Depolama:128 GB
Bellek (RAM):8 GB
Batarya Kapasitesi:4020 mAh
Hat Sayısı: Çift Hat
Hızlı Şarj: Var
4.5G Desteği: Var
CPU Frekansı: 2.4 GHz
Kendi fiyat aralığındaki en ince telefon olan Reno 4, arkada 4 önde ise 2 kamera ile geliyor. Reno4 Lite, çekilen fotoğraftaki yüzün bulanık bir görüntüsünü düzeltmek veya eksik kalan boşlukları doldurmak için yapay zeka yüz rekonstrüksiyon teknolojisini kullanıyor.
OPPO RENO 4 FİYATI
Oppo tarafından satışa sunulan ve oldukça merak edilen Reno 4 Lite, Reno 4 ve Reno 4 Pro fiyatları da belli oldu. Bu süreçte Oppo Reno 4 Lite fiyatı 3 bin 599 lira olarak açıklandı. Reno 4 fiyatı ise 4 bin 799 lira olarak açıklandı. Son olarak merak edilen Reno 4 Pro fiyatı 6 bin 999 lira olarak belirlendi.