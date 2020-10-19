OPPO Reno 4 Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri

Türkiye'de Ekim ayı içerisinde satışa sunulacak olan OPPO Reno 4'ün fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı. Çinli teknoloji devinin orta ve üst segment arasındaki yeni telefonu, kullanıcıları heyecanlandırdı. Akıllı telefon piyasasında hızlı yükselişini sürdüren OPPO, Reno 4 modeliyle kullanıcıların ihtiyaçlarını gidermeyi planlıyor. İşte OPPO Reno 4'ün fiyatı ve özellikleri...

OPPO RENO 4 ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu:6.4 İnç

Dahili Depolama:128 GB

Bellek (RAM):8 GB

Batarya Kapasitesi:4020 mAh

Hat Sayısı: Çift Hat

Hızlı Şarj: Var

4.5G Desteği: Var

CPU Frekansı: 2.4 GHz

Kendi fiyat aralığındaki en ince telefon olan Reno 4, arkada 4 önde ise 2 kamera ile geliyor. Reno4 Lite, çekilen fotoğraftaki yüzün bulanık bir görüntüsünü düzeltmek veya eksik kalan boşlukları doldurmak için yapay zeka yüz rekonstrüksiyon teknolojisini kullanıyor.

OPPO RENO 4 FİYATI

Oppo tarafından satışa sunulan ve oldukça merak edilen Reno 4 Lite, Reno 4 ve Reno 4 Pro fiyatları da belli oldu. Bu süreçte Oppo Reno 4 Lite fiyatı 3 bin 599 lira olarak açıklandı. Reno 4 fiyatı ise 4 bin 799 lira olarak açıklandı. Son olarak merak edilen Reno 4 Pro fiyatı 6 bin 999 lira olarak belirlendi.