Oppo Watch Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri...

Çinli teknoloji devi Oppo, 2004'de yılında kurulmasının ardından son yıllarda ülkemizde ve dünyada popülerliğini arttırıyor. Daha çok üst düzey ve orta segment diyebileceğimiz fiyat-performans oranı yüksek akıllı telefonlarıyla bilinen Oppo, giyilebilir teknoloji sektöründe de adımlar atıyor.

Mart ayında tanıtılan Oppo Watch, büyük beğeni almıştı. Türkiye'de de satışa sunulması beklenen akıllı saat, artık ülkemizde de TL üzerinden satışa çıktı. Oppo Watch'ın özelliklerini ve satış fiyatını sizler için derledik. İşte, Oppo Watch'ın özellikleri ve ülkemizdeki fiyatı...

OPPO WATCH ÖZELLİKLERİ

Oppo Watch, 46 mm ve 41 mm boyutlarında iki farklı ekrana sahip. Saatin 41mm'lik sürümünde 1.6 inç boyutunda ve 360 x 320 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alırken, 46mm'lik sürümde ise 1.91 inç boyutunda ve 473 x 402 piksel çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor.

46mm olan Oppo Watch 430mAh, 41 mm olan Oppo Watch ise 300mAh batarya kapasitelerine sahip. Çinli şirkete göre bu saatler tam şarj ile 40 saat kullanılabiliyor. Saatler güç tasarrufu moduna alındığında ise bu süre 21 güne kadar çıkabiliyor.

Android tabanlı ColorOS Watch arayüzüne sahip yeni Oppo Watch modelleri, Snapdragon Wear 2500 işlemcisinden güç alıyor ve her iki modelde de 1GB RAM ve 8GB depolama alanı kullanılıyor.

OPPO WATCH FİYATI

Her iki Oppo Watch modeli de ülkemizde an itibarıyla satışa çıktı. Saatin 41mm’lik versiyonu 1.799 TL fiyat etiketine sahipken; 46mm’lik Oppo Watch 2.299 TL'lik fiyatıyla satışa sunuluyor.