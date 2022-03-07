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Opsiyonel ne demek, TDK'ya göre Opsiyonel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Opsiyonel kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Opsiyonel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Opsiyonel nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Opsiyonel kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Opsiyonel ne demek, TDK'ya göre Opsiyonel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Opsiyonel ne demek? Opsiyonel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi opsiyonel kelimesi. Peki opsiyonel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre opsiyonel nedir, opsiyonel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

OPSİYONEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Opsiyonel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Opsiyonel kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre opsiyonel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İsteğe bağlı

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