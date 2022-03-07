Opsiyonel ne demek, TDK'ya göre Opsiyonel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Opsiyonel ne demek? Opsiyonel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi opsiyonel kelimesi. Peki opsiyonel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre opsiyonel nedir, opsiyonel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OPSİYONEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Opsiyonel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Opsiyonel kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre opsiyonel kelimesi anlamı şu şekildedir:

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