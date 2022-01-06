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OPTİMAR anket sonuçları ortaya çıkınca, Kılıçdaroğlu seçmene yüklendi! "Siz birlik olmuyorsunuz ki!"

OPTİMAR anket sonuçlarında AK Parti'nin önde olduğu görülmüştü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu anket sonuçlarının hemen ardından, "Siz birlik olmuyorsunuz ki, birlik olsanız iktidarı değiştirirsiniz" cümlelerini sarf etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anket sonuçları sonrası açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde OPTİMAR sonuçlarını, "Anketlerde rüzgâr değişti" ifadeleriyle  okurlarına sunan Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını da beraberinde getirdi. Seçmenlere sert çıkışta bulunan CHP lideri, "Siz birlik olmuyorsunuz ki. Birlik olsanız istediğiniz partiyi iktidara taşırsınız.” ifadelerini kullandı.

OPTİMAR anket sonuçlarını ortaya çıkınca, Kılıçdaroğlu seçmene yüklendi! Siz birlik olmuyorsunuz ki!

"SİZ KOLTUK SEVDASINDAN VAZGEÇİN"

OPTİMAR sonuçlarına göre Ak Parti yüzde 39,1 oranı ile, yüzde 24 oranında kalan CHP'yi geride bıraktı. Sonuçların ardından kameralar karşısında yüzü düşük bir şekilde açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Siz birlik olmuyorsunuz ki. 10 milyon kitle birlik olursa, istediğiniz partiyi iktidara taşırsınız.” ifadeleriyle vatandaşa sert çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sosyal medya kullanıcıları, "Siz koltuk sevdanızdan vazgeçerseniz, partinizdeki diğer isimlere öncelik verirseniz, bu açıklamaları yapmak zorunda kalmazsınız" cümleleriyle tepki gösterdi.

OPTİMAR anket sonuçlarını ortaya çıkınca, Kılıçdaroğlu seçmene yüklendi! Siz birlik olmuyorsunuz ki!

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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