Optimar ve Konsensus'un anketlerini inceleyen Abdulkadir Selvi, halkın en önemli sorunlarını açıkladı! Vatandaş çözüm olarak AK Parti'yi görüyor

Siyaset gündemine yönelik kaleme aldığı yazılarla dikkat çeken bir isim olan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan "Anketlerin ışığında ekonomi partisi" başlıklı köşe yazısında Optimar ve Konsensus'un gerçekleştirdiği ankette çıkan sonuçları değerlendirirken AK Parti'nin hayat pahalılığı konusunda çözüm üretmesi gerektiğini kaydetti.

AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında yorgunluk, eskime, pandemi sürecinin yasakları, ekonomik zorluklar karşısında yıpranmasının anlaşılabilir olduğunun ifade eden Selvi," Ama asıl şaşırtıcı olan buna rağmen muhalefet oylarında bir yükselişin olmaması. CHP 10 yıl önce de yüzde 25’ti, şimdi de..." dedi.

HALKIN EN ÖNEMLİ SORUNU

Konsensus’un hem Optimar’ın anketinden ekonomiyle ilgili verileri aktaran Selvi," Konsensus’un anketinde yüzde 40.2’yle işsizlik birinci sırada çıkarken onu yüzde 35.8’le hayat pahalılığı takip ediyor.

Optimar’ın anketinde ise yüzde 40.9’la ekonomi ilk sırada gelirken üçüncü sırada yer alan işsizliğin oranı 12.5 çıkıyor. İşte size ekonomi partisi." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ AK PARTİ DİYOR

Selvi, Optimar'ın anketine katılanların yüzde 31,8'nin söz konusu sorunları AK Parti'nin çözeceği konusunda görüş belirttiğini kaydederek, " CHP diyenlerin oranı ise yüzde 20.5 çıkıyor. İYİ Parti diyenler ise yüzde 4.7’de kalıyor. Katılımcılar muhalefet çözer demiyor. Muhalefetin bunun üzerinde düşünmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİYE GÜVENENLERİN ORANI DİKKAT ÇEKİYOR

Selvi, "Konsensus'un “Ekonomiye güveniyor musunuz?” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 36’sı 'güveniyorum' , yüzde 28’i 'güvenmiyorum' demiş. Ne güveniyorum ne güvenmiyorum diyenlerin oranı ise yüzde 36 çıkmış." bilgisini paylaştı.

Selvi, halkın ekonomik sorunların çözümü için çare olarak AK Parti'yi gördüğünü belirterek, "Bu sonuçları en çok iktidar partisinin dikkate alması gerekiyor." diye yazdı.

"EN ÖNEMLİ SORUN HAYAT PAHALILIĞI"

Halkın günlük olarak yaşadığını belirten Selvl, okulların açılmasıyla birlikte hayat pahalılığının önemli bir sorun haline geldiğini ifade ederek, şunları yazdı:

"AK Parti’nin rakibi ne CHP ne de İYİ Parti. AK Parti’nin en büyük rakibi, “Ekonomi Partisi”, o nedenle AK Parti’nin çözmesi gereken en önemli sorun hayat pahalılığı. Hatta Afgan mültecilerden bile daha öncelikli bir sorun. Bunun için acil olarak yapılması gerekenler var. Piyasaları manipüle edenlere karşı ilgili bakanlıkların devreye girmesi gerekiyor. Hem de acil olarak. Çünkü öncelikli olarak piyasaların ateşinin düşürülmesine ihtiyaç var.

Uzun vadede ise ekonomideki büyüme devam ettiği müddetçe önümüzdeki yıl vatandaşımızın daha da rahatlamasını sağlayacak ek tedbirler devreye sokulabilir.

Bence 2023’e giderken en acil sorun bu. Seçimlere giderken AK Parti, muhalefeti değil, ekonomi partisini dikkate almalı."