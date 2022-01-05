OPTİMAR'ın Aralık ayı anketinden çarpıcı sonuçlar! Partilerin oy oranları değişti, Cumhurbaşkanı Erdoğan o isimleri tek tek geçti

2023 yılında yapılacak seçimler öncesi siyasi araştırmalarda bulunan şirketler anket çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Hilmi Daşdemir'in başında olduğu OPTİMAR'ın Aralık ayında gerçekleştirdiği ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

PARTİLERİN ALDIĞI OY ORANI

20 -28 Aralık 2021 tarihleri arasında 2 bin 526 kişi ile yapılan ankette CHP oyları geriledi, AK Parti'nin oyları ise yükselişe geçti. Kararsızların oyları dağıtıldığında partilerin oyları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 39.1

CHP: Yüzde 24

MHP: Yüzde 10.1

İYİ Parti: Yüzde 10

HDP: Yüzde 10

Ayrıca AK Parti'nin oyları Kasım ayı anketinde yüzde 37.5 iken Aralık anketinde ise yükselişle 39.1’e çıktı.

EKONOMİDEKİ SORUNLARI KİM ÇÖZER?

Ankete katılanlara ekonomik sorunları hangi partinin çözeceği sorusuna verdiği cevaplara göre vatandaşların yüzde 32.3'ü AK Parti'nin sorunları çözeceğini düşünüyor, CHP diyenlerin oranı ise yüzde 21.3 olarak kayıtlara geçti.

EN BEĞENİLEN SİYASETÇİ

En beğenilen siyasetçiler anketinde ise oluşan durum şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 30.1

Mansur Yavaş: Yüzde 11.4

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 8.5

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 6.2

Meral Akşener: Yüzde 4.4

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?’ sorusuna ise vatandaşların yanıtı değişmedi. İşte olası seçimde çıkacak oy oranı:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 30.8

Mansur Yavaş: Yüzde 11.6

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 9.6

Adaya bağlı: Yüzde 7.3

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 6.1

Meral Akşener: Yüzde 4.1

Abdullah Gül: Yüzde 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RAKİPLERİNİ GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer adaylar arasındaki yarışta OPTİMAR'a göre oluşacak oy oranları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 28.4

Kararsız: 28.6

ERDOĞAN - İMAMOĞLU

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.3

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 32.0

Kararsız: Yüzde 26.7

ERDOĞAN - MANSUR YAVAŞ

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 38.3

Mansur Yavaş: Yüzde 34.8

Kararsız: Yüzde 26.4

ERDOĞAN - ABDULLAH GÜL

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 40.2

Abdullah Gül: Yüzde 24.8

Kararsız: Yüzde 34.00