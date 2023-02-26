Or Hasin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Or Hasin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Or Hasin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Or Hasin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Or Hasin 9 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Or Hasin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISCOUT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Or Hasin'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Or Hasin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Or Hasin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Kiryat Shmona
Or Hasin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Or Hasin şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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