Oran Crowe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oran Crowe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oran Crowe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oran Crowe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oran Crowe 14 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oran Crowe Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FullNinety yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Oran Crowe'nin Cork City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oran Crowe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oran Crowe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında Cork City
Oran Crowe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oran Crowe şuan Cork City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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