Oran Okane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oran Okane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oran Okane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oran Okane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oran Okane 10 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oran Okane Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oran Okane'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oran Okane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oran Okane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oran Okane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oran Okane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dungannon

Oran Okane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oran Okane şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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