Orann Donnelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orann Donnelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orann Donnelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orann Donnelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orann Donnelly 23 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orann Donnelly Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Orann Donnelly'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Orann Donnelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orann Donnelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orann Donnelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orann Donnelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cliftonville

Orann Donnelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orann Donnelly şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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