Orbelin Pineda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orbelin Pineda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orbelin Pineda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orbelin Pineda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orbelin Pineda 24 Mart 1996 tarihinde Coyuca de Catalán şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Orbelín Pineda Alvarado şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orbelin Pineda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kick Talent yapmaktadır. Orbelin Pineda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Orbelin Pineda'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Orbelin Pineda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/orbelin90

http://www.instagram.com/orbelin7pineda/

Haberin Devamı

Orbelin Pineda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orbelin Pineda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Orbelin Pineda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orbelin Pineda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Querétaro FC

1 Ocak 2016 yılında Chivas

1 Ocak 2019 yılında CD Cruz Azul

7 Ocak 2022 yılında Celta Vigo

15 Temmuz 2022 yılında AEK Atina

30 Haziran 2023 yılında Celta Vigo

Orbelin Pineda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orbelin Pineda şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Orbelin Pineda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 17 numaralı formasıyla 7 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 6 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 15 numaralı formasıyla 25 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.