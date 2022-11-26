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ORC vatandaşlara sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...
ORC Araştırma seçimlere 7 ay kala gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
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Döviz kurları yükselişe geçti! İşte 26 Kasım 2022 Cumartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
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