ORC vatandaşlara sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...

Türkiye 2023 yılında yapılacak olan seçimleri günden güne konuşmaya başlarken kamuoyu araştırma şirketleri de vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda ORC Araştırma, 18-23 Kasım 2022 tarihlerinde seçim anketi gerçekleştirdi. 42 ilde 4 bin 280 kişi ile yüz yüze yapılan ankette, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. İşte anketin sonuçları...