ORC vatandaşlara sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...

ORC Araştırma seçimlere 7 ay kala gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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ORC vatandaşlara sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar... 1

Türkiye 2023 yılında yapılacak olan seçimleri günden güne konuşmaya başlarken kamuoyu araştırma şirketleri de vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda ORC Araştırma, 18-23 Kasım 2022 tarihlerinde seçim anketi gerçekleştirdi. 42 ilde 4 bin 280 kişi ile yüz yüze yapılan ankette, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. İşte anketin sonuçları...

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ORC vatandaşlara sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...
ORC vatandaşlara sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...
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