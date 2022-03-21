Ordövr Tabağı ne demek, TDK'ya göre Ordövr Tabağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ordövr tabağı ne demek? Ordövr tabağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ordövr tabağı kelimesi. Peki ordövr tabağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ordövr tabağı nedir, ordövr tabağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ORDÖVR TABAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ordövr tabağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ordövr tabağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçine genellikle soğuk mezelerin konduğu özel olarak hazırlanmış tabak

