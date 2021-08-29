Ordu'da ailesini katleden 14 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı!

Olay, dün Ordu Korgan ilçesine bağlı Tepe Mahallesi Eğlence yerinde meydana geldi. Öne sürülen bilgiye göre F.Y kahvaltı esnasında aile bireylerine fındık toplamak istemediğini dile getirince aile bireyleri ile çocuk arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce 14 yaşındaki F.Y., polis babasının beylik tabancasını alıp, aile bireylerini kurşun yağmuruna dizdi. Annesi Rahime Yalpı ile anneannesi Cennet Gedek’i öldüren F.Y., babası Cemalettin ile ağabeyi Murat Yalpı’yı da yaraladı.

HASTANE YOLUNDA YARALI AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ

Olay esnasında odada bulunan ailenin en küçük ferdi Yusuf Eymen’in (4) ise yaşanan faciadan kaçarak kurtulduğu belirtildi. Art arda açılan ateş sesleri tüm mahallede yankılanınca, komşular jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralı ağabey Murat Yalpı da yolda yaşamını yitirdi. Aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası F.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

"AİLEME KİN BİRİKTİRMİŞTİM"

Gözaltına alınan F.Y.’nin, pedagog eşliğinde ifadesi alındı. İfadesinde cinayete dair detaylara yer veren F.Y. avukat talebinde bulundu. İlk ifadesinde özellikle annesinin kendisine kötü davrandığını, uzun süredir de ailesi tarafından psikolojik baskıya uğradığını söylediği belirtildi.

Israrla ailesi tarafından psikolojik baskıya uğradığını söyleyen ve içinde ailesine karşı kin biriktirdiğini aktaran 14 yaşındaki F.Y.'nin , “Avukatım eşliğinde ifade vermek istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı anladım. Bu yıl ortaokulu yeni bitirdim, liseye gideceğim. Ailem tarafından uzun zamandır psikolojik baskıya uğruyorum. Bu baskıda şiddet yok ancak özellikle annem bana sürekli kötü davranıyor. Beni sevmediğini düşünüyorum. Bu benim içimde bir kin biriktirmeme sebep oldu. Babam yıllık izne ayrıldı. Fındık için Korgan’a geldik. Ben Korgan’ı pek sevmiyorum. Fındık toplamayı da sevmiyorum. Ailemin baskısıyla bahçede çalışıyorum. Geçen 3 günde ailemle fındık toplamaya yardım ettik. Olay günü yine fındık toplama işi vardı, bu nedenle tartışma yaşandı” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Öte yandan olayda hayatı kaybeden aile fertleri ise, bugün Korgan ilçesinde toprağa verilecek.