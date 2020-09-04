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Ordu'da arazi meselesi yüzünden amcasını öldürdü

Ordu'da aralarında arazi meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu belirtilen 63 yaşındaki amca ile yeğeni arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kavganın alevlenmesiyle yeğen, belinden silahını çıkararak amcasını vurdu. Ardından jandarmaya teslim olan zanlının amcası kurtarılamadı.

Ordu'da arazi meselesi yüzünden amcasını öldürdü

Ordu'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcasını tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde Cengiz D. ile amcası Ali D. (63) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Cengiz D, Ali D'ye tabancayla ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Ali D'nin cenazesi, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cengiz D'nin jandarmaya teslim olduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Berna Akkaya
Editör


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