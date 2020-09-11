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Ordu'da denetim: Sigara içme yasağı uygulanan caddeler gezildi

Ordu'da yaya yoğunluğunun en fazla olduğu caddeler ve sahil bandında, sigara içilmesi yasaklandı. Bunun üzerine denetime çıkan polis ve bekçiler, kurala uymayalanra 900 lira para cezası kesti.

Ordu'da denetim: Sigara içme yasağı uygulanan caddeler gezildi

Ordu'da yaya yoğunluğunun en fazla olduğu caddeler ve sahil bandında, sigara içilmesinin yasaklanmasının ardından polis ve bekçiler denetimlere başladı. Ordu İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Altınordu ilçe merkezinde kalabalık alanlar olan Süleyman Felek, Sırrı Paşa, İsmet Paşa Caddeleri ve sahil bandında, koronavirüs salgınının önlemek, bulaşmayı azaltmak, kullanılan maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla pandemi dönemi boyunca açık alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Ordu'da denetim: Sigara içme yasağı uygulanan caddeler gezildi

Bunun üzerine polis ve bekçiler caddelerde denetimde bulunarak, vatandaşları uyarıyor. Yasaklara uymayan vatandaşlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası uygulanarak, kanunun ilgili maddeleri gereğince de işlem yapılacağı belirtildi.

Yasak kararının uygulanmaya başladığı ilk günde ise vatandaşların caddelerde maskelerini düzgün taktığı ve yasak olan yerlerde sigara içmediği de gözlendi.

Ordu'da denetim: Sigara içme yasağı uygulanan caddeler gezildi

Yasağın olumlu olduğunu belirten Mustafa Kemal Poyraz, Vali Tuncay Sonel'e teşekkür ederek, "Caddede yürürken maske kullanmaya maalesef yeterince özen gösterilmiyor, zaten bu kararda bu nedenle alınmış. Cezalar caydırıcı olabilir ama bu kurallara hepimiz pandemi boyunca uymalıyız, dikkatli olmalıyız" dedi.

EsnafTan Osman Pak ise, uygulamanın güzel olduğunu, dezenfektan ve maske kullanımı konusunda daha çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Berna Akkaya
Editör


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