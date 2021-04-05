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Ordu’da engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak ‘Engelsiz Taksi’ hizmeti

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, yaşlı ve engelli bireylerin sosyal hayatını kolaylaştırmak amacıyla "Engelsiz Ordu Taksi" hizmeti takdir topluyor.

Ordu’da engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak ‘Engelsiz Taksi’ hizmeti

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılından bu yana kullanılan mobil taşıma hizmetiyle yaşlı ve engelli vatandaşlar; hastane, kaymakamlık, postane, adliye, banka vb. kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerini kolay ve rahat yerine getiriyorlar.

Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara ücretsiz hizmete sunduğu "Engelsiz Ordu Taksi" için talepte bulunan vatandaşlar, evlerinden alınarak istedikleri yere götürülüyor ve ev dışında olan zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor. İşlemleri biten vatandaşlar yine Engelsiz Ordu Taksi hizmetiyle evlerine geri götürülüyor.

7/24 HİZMETTE

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, "Vatandaşlarımızı evlerinden alıyor, kurumlardaki işlerini tamamladıktan sonra evlerine geri bırakıyoruz. Bize ulaşan engelli ve yaşlı olan vatandaşlarımızın 7/24 işlerini takip ediyoruz" dedi.

Daire Başkanı Bilkay şöyle konuştu:

"Yaşlılığı ve fiziksel engeli nedeniyle sokağa çıkmakta zorlanarak resmî kurumlardaki işlerini yerini getiremeyen vatandaşlarımızın hayatına bir dokunuş yaptık. Büyükşehir Belediyemizin bünyesine kazandırılan donanımlı aracımızla vatandaşlarımızı evlerinden alıyor, kurumlardaki işlerini tamamladıktan sonra evlerine geri bırakıyoruz. Bize ulaşan engelli ve yaşlı olan vatandaşlarımızın 7/24 işlerini takip ediyoruz. Engelsiz Ordu sloganımızla bize ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Bizlere bu imkânı sunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e sonsuz teşekkür ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ordu’da engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak ‘Engelsiz Taksi’ hizmeti

Ordu’da engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak ‘Engelsiz Taksi’ hizmeti

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