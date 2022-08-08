Ordu'da feci kaza! Minibüs takla attı: 16 yaralı var

Ordu’nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplam 16 kişi yaralandı.

MİNİBÜS TAKLA ATTI

Korkutan kaza, Samsun-Ordu yolu üzeri, Çaybaşı sapağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fındık hasadı için işçileri taşıyan ve Ünye istikametinden Akçay istikametine giden Sedat Koyun idaresindeki 05 ABG 465 plakalı, fındık işçilerini taşıyan minibüs ile Ahmet Taş yönetimindeki 52 ES 027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile minibüs takla atarken, hafif ticari araç ise refüje çıkarak durabildi.

16 İŞÇİ YARALANDI

Kaza nedeniyle her iki aracın şoförü ve minibüste fındık toplamak için bulunan 16 işçi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Ünye, Fatsa ve Terme’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.