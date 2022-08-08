Ordu'da feci kaza! Minibüs takla attı: 16 yaralı var

Ordu'da feci bir kaza meydana geldi. Gerçekleşen kazada 16 yaralının olduğu öğrenildi.

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Ordu'da feci kaza! Minibüs takla attı: 16 yaralı var

Ordu’nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplam 16 kişi yaralandı.

Ordu'da feci kaza! Minibüs takla attı: 16 yaralı var

MİNİBÜS TAKLA ATTI

Korkutan kaza, Samsun-Ordu yolu üzeri, Çaybaşı sapağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fındık hasadı için işçileri taşıyan ve Ünye istikametinden Akçay istikametine giden Sedat Koyun idaresindeki 05 ABG 465 plakalı, fındık işçilerini taşıyan minibüs ile Ahmet Taş yönetimindeki 52 ES 027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Ordu'da feci kaza! Minibüs takla attı: 16 yaralı var

Çarpışmanın etkisi ile minibüs takla atarken, hafif ticari araç ise refüje çıkarak durabildi.

Ordu'da feci kaza! Minibüs takla attı: 16 yaralı var

16 İŞÇİ YARALANDI

Kaza nedeniyle her iki aracın şoförü ve minibüste fındık toplamak için bulunan 16 işçi yaralandı.

Ordu'da feci kaza! Minibüs takla attı: 16 yaralı var

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Ünye, Fatsa ve Terme’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Ordu'da feci kaza! Minibüs takla attı: 16 yaralı var

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