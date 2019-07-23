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  3. Ordu'da feci kaza! Önce yayalara sonra oradan kaçtı

Ordu'da feci kaza! Önce yayalara sonra oradan kaçtı

Ordu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir sürücü karşıdan karşıya geçen 3 kişiye ve karşı yönden gelen bir otomobile çarptı. Çarptığı 3 kişiden ikisi olay yerinde hayatını kaybederken 11 yaşındaki üçüncü kişinin durumunun ağıır olduğu bildirildi. Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücü polis tarafından yakalandı

Ordu'da feci kaza! Önce yayalara sonra oradan kaçtı

Ordu Fevzi Çakmak Mahallesi her yeri birbirine katan ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bir kazaya sahne oldu.

Ordu'da feci kaza! Önce yayalara sonra oradan kaçtı

Fevzi Çakmak Mahallesi İlçe Jandarma Komutanlığı önünde, Fatsa’dan Ünye istikametine seyreden Altun K. yönetimindeki otomobil, devlet sahil yolunun karşısına geçmeye çalışan Züleyha Akçay, Ayşe Uysal ve Efe Uysal’a (11) çarptı. Yayalara çarpan araç daha sonra karşı yönden gelen Eren D. yönetimindeki otomobile çarparak durdu.

Ordu'da feci kaza! Önce yayalara sonra oradan kaçtı

Karşıya geçmeye çalışan Ali İmran da kazayı anlık hamleyle yara almadan atlattı. Kazada, Züleyha Akçay ve Ayşe Uysal olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, Ünye Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ordu'da feci kaza! Önce yayalara sonra oradan kaçtı

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve durumu ağır olan Efe Uysal’ın Samsun’da özel bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

Ordu'da feci kaza! Önce yayalara sonra oradan kaçtı

Öte yandan, önce yayalara, ardından bir otomobile çarparak duran otomobilin sürücüsü Altun K. olay yerinden kaçtı. Altun K, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yol, kaza nedeniyle bir saat süreyle trafiğe kapatılırken, akış şehir içindeki alternatif güzergahtan sağlandı.

Ordu'da feci kaza! Önce yayalara sonra oradan kaçtı

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