Ordu'da feci olay! Ahşap evdeki yangında 2 çocuk can verdi!

Ordu'nun Tepealan Mahallesi Kırıkbozu mevkisindeki tek katlı ahşap evde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında, 3 yaşındaki Eymen ile 8 aylık kardeşi Yaman Bulut Alantepe yanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından evin bulunduğu bölgede cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu. Çocuklardan alınan örnekler, inceleme yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BABA VE EŞİ KONTROLE GİTTİ

Yangın sırasında baba Selami Alantepe'nin babasının evine, hamile olan dini nikahlı eşi Filiz Koçak'ın ise hastaneye kontrole gittiği öğrenildi. Öte yandan, Çatalpınar Kaymakamı ve Korgan Kaymakam Vekili Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, bölgede incelemelerde bulunarak, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

"BABA KOŞ, ÇOCUKLAR YANDI"

Çocukların amcası Turan Alantepe yaptığı açıklamada, yengesi hastaneye gittiği için sabah saatlerinde kızını yeğenlerinin yanına gönderdiğini söyledi. Kahvaltı yaptıkları sırada kızının koşarak geldiğini ve "Baba, Selami amcamın evi yanıyor koş, çocuklar yandı." dediğini anlatan Alantepe, "Kızım önce amcasını çağırmış, sonra da beni çağırdı. Geldiğim anda yangına yanaşma şansımız yoktu. O yüzden kurtarma durumumuz da olmadı. Yangın televizyondan olabilir, tüpten olabilir. Çünkü tek göz olduğu için evin dışı brandalıydı, içi tahtaydı. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim, acımız büyük." ifadelerini kullandı.

SOBADAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLDİ

Mahalle muhtarı Mevlüt Bozkurt da yangının sobadan çıktığının tahmin edildiğini belirterek, "Burası baraka. Bu aileye kira yardımı verildi, kardeşinin yanında duruyorlardı. Bu sabah buraya gelmişler. Anne hastaneye gitmiş, çocukları buraya getirmişler. Bu, babasının söylemesi." ifadelerini kullandı.