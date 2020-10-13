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Ordu'da koronavirüs paniği: 30 kişilik sınıf karantinada

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu'ndaki bir sınıfın öğretmeni ve bir öğrencisinde yeni tip koronavirüse rastlanması üzerine aynı sınıfta öğrenim gören 30 öğrenci karantinaya alındı.

Ordu'da koronavirüs paniği: 30 kişilik sınıf karantinada

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu'nda, 1 öğretmen ve 1 öğrencide koronavirüs tespit edildi. Öğretmen ile öğrenci, tedaviye alınırken, sınıftaki 30 öğrenci ise karantinaya alındı.

Fatsa'daki Dumlupınar İlkokulu'nda, yüksek ateş belirtisi gösteren 1 öğretmen ve 1 öğrenciye, Fatsa Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi yapıldı. Sonuçları pozitif çıkan öğretmen ve öğrenci, tedaviye alınırken, sınıftaki 30 öğrenci de 14 gün süreyle karantinaya alındı. Okul görevlileri, sınıfta dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Dumlupınar İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Tülay Demirbaş, "Sınıfımız karantinadadır. Yüz yüze eğitim başladığından bu yana tüm sağlık önlemleri alınmıştır. Velilerimizi endişelendirecek bir sorun yoktur. Eğitim devam etmektedir" dedi.

Berna Akkaya
Editör


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