Ordu'da park halindeki araç alev aldı

Ordu'nun Kumru ilçesinde gece saatlerinde bir araç yanarak kül oldu.

Olay, ilçeye bağlı Karaçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 UY 937 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede tamamen yanan araç kullanılmaz hale geldi.