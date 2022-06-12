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  3. Ordu'da sadece küçük bir alanda yağan sağanak görenleri şaşkına çevirdi! Nedeni çok geçmeden ortaya çıktı!

Ordu'da sadece küçük bir alanda yağan sağanak görenleri şaşkına çevirdi! Nedeni çok geçmeden ortaya çıktı!

 Ordu’nun Ünye ilçesinde geçtiğimiz akşam 3 metrekarelik alanda etkili olan sağanak görüntüleri vatandaşları şaşırttı. Küçük alanda etkili olduğu düşünülen sağanak yağışın neden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Ordu'da sadece küçük bir alanda yağan sağanak görenleri şaşkına çevirdi! Nedeni çok geçmeden ortaya çıktı!

Şaşkına çeviren olay, öncesi akşam saatlerinde, Ünye ilçesinde bağlı Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde cadde üzerinde yaklaşık 3 metrekarelik alana yağış düştüğünü zanneden vatandaşlar şaşkına döndü. Cep telefonu kameraları ile o anları kaydeden vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ordu'da sadece küçük bir alanda yağan sağanak görenleri şaşkına çevirdi! Nedeni çok geçmeden ortaya çıktı!

Küçük bir alanda sağanak yağış olduğu sanılan olayın gerçeğinde ise burada bulunan bir diş merkezinin çatı katında bulunan su deposundan kaynaklandığı öğrenildi. Özel bir diş hastanesinin çatı katında bulunan su deposunda arıza kaynaklı kaçak olduğu, buradan sızan suyun vatandaşlar tarafından küçük alanda sağanak yağış olarak algılandığı belirtildi.

Ordu'da sadece küçük bir alanda yağan sağanak görenleri şaşkına çevirdi! Nedeni çok geçmeden ortaya çıktı!

"YAĞMUR YAĞIYOR SANILDI"

Buradaki diş hastanesinde çalışan Zeynep Büşra Özbaş, “Bizim çatı katındaki su borusu patlamış ve yağmur gibi yağdığı için insanlar ve biz olayı anlayamadık. Biz ilk olarak yağmur yağıyor diye düşündük, olayı sonrasında
çözdük. Olay bu şekilde çok farklı noktalara gitti. Sosyal medyada gündem oldu. Burada bulunan kişilere vana patladığını iletmişler ancak sosyal medyada görüntü farklı yayılmış” dedi.

Ordu'da sadece küçük bir alanda yağan sağanak görenleri şaşkına çevirdi! Nedeni çok geçmeden ortaya çıktı!

"İNSANLAR HİKMET ZANNETTİ"

Diş hastanesinde görevli Merve Karayalman Aydın ise, “İnsanlar burada yağmur yağdığına inanmışlar. Akşamdan bizim de haberimiz yoktu, sabah geldiğimizde öğrendik. İnsanlar o şekilde yağış görünce hikmet sanmışlar ancak durum arızadan ibaret. Olayın bu dereceye geldiğini sosyal medyada görünce anladık ve şaşırdık." ifadelerini kullandı.

Ordu'da sadece küçük bir alanda yağan sağanak görenleri şaşkına çevirdi! Nedeni çok geçmeden ortaya çıktı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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