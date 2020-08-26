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  3. Ordu'da sağlık çalışanları hasta yakını tarafından darbedildi

Ordu'da sağlık çalışanları hasta yakını tarafından darbedildi

Ordu'da Y.K. isimli vatandaşın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine hasta yakınlarına haberi veren doktor şiddete maruz kaldı. Y.K.'nın yeğeni olduğu iddia edilen şahıs, doktor dışındaki sağlık çalışanları ve bir güvenlik görevlisi kadını da darbetti.

Ordu'da sağlık çalışanları hasta yakını tarafından darbedildi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde hasta yakınları tarafından, doktor ve sağlık personelleri darp edildi.

Olay, Akkuş Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.K. isimli vatandaşa, göğüs ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede kalp krizi tanısı konuldu. Ünye Devlet Hastanesine sevki istenilen hasta, mevcut ambulans sterilizasyonda olduğundan, farklı bir ambulans gelene kadar gözetim altına alındı. Gözetim altında bulunan ve kalbi duran hasta, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ölüm haberinin, ilgili hekim tarafından hasta yakınlarına bildirilmesinin ardından kapıda bekleyen kalabalık, doktor, sağlık çalışanları ve güvenlik görevlisine saldırdı. Hayatını kaybeden şahsın yeğeni olduğu iddia edilen Ü.Ö. de güvenlik görevlisi kadını darp ederek yaraladı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Berna Akkaya
Editör


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