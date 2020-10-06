İstanbul'da otel, apart ve kafelere koronavirüs denetimiMalatya’da kaybolan yaşlı kadın ölü olarak bulunduOrdu'nun seri katili hakim karşısındaMaraş sahili nerede? Maraş sahili konumu | Kapalı Maraş Sahili açıldı mı? Ne zaman açılacak?Tuzla Belediyesi'nden sokak hayvanlarına tam destek!1000 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet Pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulamaKara Cuma nedir? Black Friday ne zaman 2020?Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 7 Ekim çeyrek altını kim aldı?6-8 Ekim olayları nedir? Ne zaman oldu? Kaç kişi öldü? | Yasin BörüFenerbahçe, 8,5 milyon euro transfer karı elde etti!
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ordu'nun seri katili hakim karşısında

Ordu'nun seri katili hakim karşısında

Ordu'da,8 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu olan zanlı, bir çifti daha öldürmüş olduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

Ordu'nun seri katili hakim karşısında

Ordu'da, farklı tarihlerde 8 farklı kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan şüpheli, bir çifti öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Akkuş ilçesinde 2018 yılı içerisinde "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarını işlediği öne sürülen ve güvenlik güçlerince yakalanan, şuan ise Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, Akkuş ilçesi Karaçal Mahallesi'nde Senayi ile Ümit Türedi çiftinin ölümüne ilişkin yargılandığı dava görüldü. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi.

Duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Mehmet Ali Çayıroğlu, cinayetler ile bir alakasının olmadığını savunurken, sanık avukatı ise mütalaaya karşılık savunma hazırlanması içi süre istedi.

Duruşma ileri bir tarihe alındı.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT