Ordu'ya şehit ateşi düştü."Şehit Arslantürk, yarın son yolculuğuna uğurlanacak"Meral Akşener; "1071'den 851 yıl sonra, 'Ecdadımız son sözü söyledi"Pendik'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandıGaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 9 kişi yaralandıCHP İzmir Gençlik Kolları Kongresi'ndeki arbedede darp edilen gazeteciler şikayetçi olduSudan’da yüzlerce evin yıkılmasına sebep olan Nil Nehri Nerededir? Nereye dökülür?Batman'dan vahşet görüntüleri! Yavru köpeklerin kulaklarını kestilerSamsunspor karşısında sadece 3 pas hatası ile oynayan Flavio Medeiros kimdir?Koronavirüsten ölen kişinin evinin önündeki taziye çadırı yok artık dedirtti!Aşure dağıtırken hayatını kaybetti!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ordu'ya şehit ateşi düştü."Şehit Arslantürk, yarın son yolculuğuna uğurlanacak"

Ordu'ya şehit ateşi düştü."Şehit Arslantürk, yarın son yolculuğuna uğurlanacak"

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün (22) naaşı Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Ordu'ya şehit ateşi düştü."Şehit Arslantürk, yarın son yolculuğuna uğurlanacak"

ŞEHİT ARSLANTÜRK'ÜN CENAZESİ, ORDU'DA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün (22) naaşı Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk için havalimanında düzenlenen törenine Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, protokol mensupları, polis ve askeri erkan ile şehidin ailesi katıldı. Şehit Arslantürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından uçaktan alınarak omuzda cenaze aracına taşındı. Şehit Arslantürk, yarın Perşembe ilçesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT