Orest Lebedenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orest Lebedenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orest Lebedenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orest Lebedenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orest Lebedenko 23 Eylül 1998 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Лебеденко Орест Зіновійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orest Lebedenko Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Orest Lebedenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Orest Lebedenko'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Orest Lebedenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/o.lebedenko17/

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Orest Lebedenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orest Lebedenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Orest Lebedenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orest Lebedenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Karpaty U19

1 Ocak 2017 yılında Karpaty II

1 Temmuz 2017 yılında Karpaty

21 Ocak 2019 yılında CD Lugo

31 Ocak 2020 yılında Olimpik Donetsk

30 Haziran 2021 yılında CD Lugo

21 Ocak 2023 yılında Dep. La Coruña

Orest Lebedenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orest Lebedenko şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Orest Lebedenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pokrova Lviv

Ukrayna U21 takımında 18 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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