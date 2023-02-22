Oresti Kacurri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oresti Kacurri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oresti Kacurri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oresti Kacurri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oresti Kacurri 25 Şubat 1998 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oresti Kacurri Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oresti Kacurri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Oresti Kacurri'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oresti Kacurri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oresti Kacurri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oresti Kacurri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oresti Kacurri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2022 yılında PAE Chania

Oresti Kacurri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oresti Kacurri şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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