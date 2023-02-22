Orestis Grigoropoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orestis Grigoropoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orestis Grigoropoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orestis Grigoropoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orestis Grigoropoulos 4 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ορέστης Γρηγορόπουλος şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orestis Grigoropoulos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CONNECTION yapmaktadır. Orestis Grigoropoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Orestis Grigoropoulos'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Orestis Grigoropoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orestis Grigoropoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Orestis Grigoropoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orestis Grigoropoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2018 yılında AOX Kissamikos

24 Temmuz 2019 yılında AO Trikala

23 Temmuz 2020 yılında AE Larisa

23 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2022 yılında PASA Irodotos

Orestis Grigoropoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orestis Grigoropoulos şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.