Orestis Kreci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orestis Kreci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orestis Kreci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Orestis Kreci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Orestis Kreci 17 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Ορέστης Κρέτση şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Orestis Kreci Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Orestis Kreci'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Orestis Kreci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Orestis Kreci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında AE Lefkimmis
1 Temmuz 2020 yılında Aris Skalas
1 Temmuz 2021 yılında AS Santorinis
12 Eylül 2022 yılında GS Ilioupolis
Orestis Kreci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Orestis Kreci şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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