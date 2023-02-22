Orestis Tsintonis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orestis Tsintonis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orestis Tsintonis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orestis Tsintonis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orestis Tsintonis 16 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ορέστης Τσιντώνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orestis Tsintonis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Orestis Tsintonis'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Orestis Tsintonis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orestis Tsintonis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orestis Tsintonis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orestis Tsintonis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ik. Kallitheas

1 Temmuz 2017 yılında Panionios U20

1 Temmuz 2018 yılında Acharnaikos

2 Ağustos 2019 yılında Ethn. Pire

24 Ekim 2020 yılında Aspropyrgos

1 Mart 2021 yılında GS Kallithea

Orestis Tsintonis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orestis Tsintonis şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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