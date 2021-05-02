Organik Tarım İşletmecisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2132.34

Meslek Adı : Organik Tarım İşletmecisi

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı : Toprak, su, bitki, hayvan, doğal kaynaklarla organik tohum ve gübreler kullanılarak, organik tarım alanında bilimsel yöntemlerle organik ürün ve/veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, işleme, tasnif, ambalajlama, muhafaza, pazarlama, muhasebe, ithalat, ihracat, işletme yönetimi ile ürün veya girdi tüketiciye ulaşıncaya kadar olan işlemlerde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Organik Tarım İşletmecisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak ve iş akışını takip etmek,

b) İşletmede her türlü ekonomik ve idari işleri yapmak,

c) Değişen pazar dinamikleri çerçevesinde pazar ve pazarlama araştırmaları yapmak,

d) Tarım alanında ürün yetiştirme gübreleme ve ilaçlama yöntemini organize etmek,

e) İşletmenin hijyen ve güvenlik şartlarını sağlamak,

f) Çalışan personel ve işçilere yapılacak iş konusunda eğitim vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Organik Tarım İşletmecisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri mesleği için “3142.46” kod olarak kullanılır iken Diğer Sapancılar Ve Kablo Ekleyicileri mesleği için “7215.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Organik Tarım İşletmecisi Meslek Kodu “2132.34” olarak belirlenmiştir.

