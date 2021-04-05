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  3. Organize suç örgütü operasyonunda 32 şüpheli yakalandı!

Organize suç örgütü operasyonunda 32 şüpheli yakalandı!

İzmir merkezli 2 ilde organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Organize suç örgütü operasyonunda 32 şüpheli yakalandı!

 İzmir merkezli 2 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç örgütü kurdukları ve silah kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 37 şüpheli hakkında yakalama verdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON 

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekiplerince Kınık, Bergama, Dikili ilçeleri ve Manisa'nın Soma ile Akhisar ilçelerinde belirlenen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 1 el yapımı patlayıcı, 9 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca namlusu, 10 şarjör, 90 mermi, 9 ruhsatsız tüfek ve 100 fişek ile tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Organize suç örgütü operasyonunda 32 şüpheli yakalandı!

Organize suç örgütü operasyonunda 32 şüpheli yakalandı!

Organize suç örgütü operasyonunda 32 şüpheli yakalandı!

Organize suç örgütü operasyonunda 32 şüpheli yakalandı!

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