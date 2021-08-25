Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına" ilişkin atama kararı yayımlandı. Yayımlanan kararla birlikte, Orgeneral Selçuk Bayraktar'ın kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Bizler de sizin için merak edip araştırdığınız konu başlıklarına haberimizde yer verdik. İşte "Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? " sorularının yanıtları...

ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde memleketi olan Artvin'de dünyaya geldi. Baba adı Kurban'dır. 2013'te tuğgenerallikten tümgeneralliğe, 2016'da korgeneralliğe terfi etti. 10 Ocak 2020 tarihinde vekâleten Genelkurmay II. Başkanı oldu. Metin Gürak'ın 2. Ordu komutanı olması üzerine asaleten atandı. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti.

25 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Genelkurmay 2'nci Başkanı olarak atanmıştır.