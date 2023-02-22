Orgito Meta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orgito Meta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Orgito Meta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Orgito Meta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.