Orgito Meta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orgito Meta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orgito Meta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Orgito Meta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Orgito Meta 7 Ocak 2004 tarihinde Rethymno şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Οργκίτο Μέτα şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Orgito Meta Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Orgito Meta, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Orgito Meta'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Orgito Meta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Orgito Meta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında AO Episkopi U19
25 Temmuz 2022 yılında AO Episkopi
Orgito Meta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Orgito Meta şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.
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