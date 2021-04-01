Örgü Makinası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Örgü Makinası Operatörü görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Örgü makinesini kullanarak ham bez üretimi yapan, bobinleri sehpa yuvalarına takan nitelikli kişidir.

Örgü Makinası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Örgü Makinası Operatörü Maaşları

Örgü Makinası Operatörü maaşı ortalama aylık 3.960 - TL’dir. En düşük maaşı 3.100 -TL, En yüksek ise 5.850 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Örgü Makinası Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim düzeyi bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Örgü Makinası Operatörü Ne İş Yapar?

Örgü Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Örgü makinesinin kontrol ve temizliğini yapmak,

b) Makineyi çalıştırmak ve çalışmasına nezaret etmek,

c) Bobin sehpalarına bobinleri yerleştirmek,

d) Boş bobinleri dolu bobinlerle değiştirmek,

e) Bobinin iplik ucunu parmaklarıyla bobin sehpası iplik deliklerinden ve meminger giriş deliğinden geçirmek,

f) Gergi tellerinden gelen iplik ucunu mekik giriş deliğinden geçirmek,

g) İkaz lambalarını gözleyerek iplik kopmalarına müdahale etmek,

h) Kırılan iğleri yenileriyle değiştirmek,

i) Kasnak gerginlik ayarlarını yapmak,

j) Tamburda ham bezin sarımını eliyle bir tur sararak başlatmak,

k) Ham bez akışını kontrol etmek,

l) Top merdanede sarımı biten ham bezi makasla kesmek ve taşıma arabasına yerleştirmek,

m) İğne temizleyici,mekik temizleyici ve platin temizleyici hava püskürtme borularını kontrol etmek, arıza olması halinde müdahale etmek, arızanın büyük olması halinde ilgililere haber vermek,

n) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Örgü Makinası Operatörü Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleridir.

Örgü Makinası Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Örgü Makinası Operatörü mesleğinin meslek kodu 8152.41 olarak belirlenmiştir

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