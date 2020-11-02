Orhan Çoban kimdir? Yeşilçam oyuncusu Orhan Çoban'ın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Orhan Çoban ile ilgili açıklama yapıldı. Peki Orhan Çoban kimdir? Nereli? | Öldü mü? | Orhan Çoban neden öldü? İşte detaylar...

ORHAN ÇOBAN KİMDİR? NERELİ?

Orhan Çoban, 02.01.1935 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

İstanbul Tahtakale / Mercan arasında züccaciye toptancılarına mal alıp vererek çalışma hayatına devam ederken, kendine yaptırdığı bir siyah, bir beyaz garson kıyafetleriyle sinemamızda garson rollerini canlandırmıştır.

Türk Sineması’nın “Garson” rollerinin vazgeçilmez oyuncusudur.

ORHAN ÇOBAN ÖLDÜ MÜ?

Yeşilçam'ın garson rolleriyle tanınan oyuncusu Orhan Çoban, tedavi gördüğü hastanede 2 Kasım 2020'de hayata gözlerini yumdu.

ORHAN ÇOBAN NEDEN ÖLDÜ?

Yeşilçam'da garson rolleriyle tanınan ve 150'nin üzerinde filmde rol alan Orhan Çoban vefat etti. Korona virüs nedeniyle Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi gören 82 yaşındaki Çoban'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle Çoban için tören düzenlenmeyeceği, Topkapı'da aile kabristanında defnedileceği belirtildi.