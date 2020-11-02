Orhan Çoban kimdir? Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Orhan Çoban ile çıkan haberlerin ardından birçok internet kullanıcısı Orhan Çoban ile ilgili internette arama yapmaya başladı. Peki Orhan Çoban kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar..

ORHAN ÇOBAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Orhan Çoban, 02.01.1935 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

İstanbul Tahtakale / Mercan arasında züccaciye toptancılarına mal alıp vererek çalışma hayatına devam ederken, kendine yaptırdığı bir siyah, bir beyaz garson kıyafetleriyle sinemamızda garson rollerini canlandırmıştır.

Türk Sineması’nın “Garson” rollerinin vazgeçilmez oyuncusudur.

Yeşilçam'ın garson rolleriyle tanınan oyuncusu Orhan Çoban, tedavi gördüğü hastanede 2 Kasım 2020'de 85 yaşında hayata hayata gözlerini yumdu.

Yeşilçam'da garson rolleriyle tanınan ve 150'nin üzerinde filmde rol alan Orhan Çoban vefat etti. Korona virüs nedeniyle Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi gören 85 yaşındaki Çoban'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle Çoban için tören düzenlenmeyeceği, Topkapı'da aile kabristanında defnedileceği belirtildi.