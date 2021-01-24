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  3. Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu! Yine çukura takılıp düştü

Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu! Yine çukura takılıp düştü

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, evinin yakınında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı. Gencebay, daha önce de bir çukura takılıp düşünce gündem olmuştu.

Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu! Yine çukura takılıp düştü

Arabesk müziğinin büyük isimlerinden Orhan Gencebay'dan hayranlarına üzücü haber geldi. Gencebay'ın yürüyüş yaptığı esnada bir çukura takılarak yere düştüğü öğrenildi. Sol işaret parmağı kırılan Orhan Gencebay'ın acı içinde taksiye binip eve gittiği, ardından eşiyle birlikte hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

TALİHSİZ KAZA MAĞDURU OLDU

TV100'ün haberine göre; özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğunun belirlenmesinin ardından parmağına atel takılacağı öğrenildi.

DAHA ÖNCEDE BAŞINA GELMİŞTİ

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, yıllar evvelde aynı türden bir kazanın kurbanı olmuştu. Gencebay, boğazda hava almak amacıyla yürüyüş yaptığı esnada yine çukura takılıp düşmesiyle gündeme gelmişti.

Orhan Gencebay kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Orhan Gencebay biyografiOrhan Gencebay kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Orhan Gencebay biyografi

Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu! Yine çukura takılıp düştü

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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