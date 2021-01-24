Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu! Yine çukura takılıp düştü

Arabesk müziğinin büyük isimlerinden Orhan Gencebay'dan hayranlarına üzücü haber geldi. Gencebay'ın yürüyüş yaptığı esnada bir çukura takılarak yere düştüğü öğrenildi. Sol işaret parmağı kırılan Orhan Gencebay'ın acı içinde taksiye binip eve gittiği, ardından eşiyle birlikte hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

TALİHSİZ KAZA MAĞDURU OLDU

TV100'ün haberine göre; özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğunun belirlenmesinin ardından parmağına atel takılacağı öğrenildi.

DAHA ÖNCEDE BAŞINA GELMİŞTİ

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, yıllar evvelde aynı türden bir kazanın kurbanı olmuştu. Gencebay, boğazda hava almak amacıyla yürüyüş yaptığı esnada yine çukura takılıp düşmesiyle gündeme gelmişti.

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